Una joven, de 18 años, vivió el peor episodio de su vida en un hospital de la ciudad salteña de Tartagal, Argentina. Sufrió una fuerte hemorragia ginecológica y fue llevada de emergencia por su madre al nosocomio más cercano, sin imaginar que sería víctima de una negligencia.

El doctor de turno se negó a atenderla porque pensó que la joven se había hecho un aborto y ella tuvo que cambiarse los apósitos en la vereda del nosocomio, debido a una fuerte hemorragia ginecológica espontánea.

Clara Pistán es trabajadora doméstica y no perdió la oportunidad para grabar la negligencia que sufrió su hija en el hospital Perón de Tartagal, Argentina, por la culpa de algunos médicos de guardia. Tras la denuncia, el nosocomio cambio de autoridades este martes.

“El viernes pasado, como a la 1 y media de la mañana llegamos al hospital Perón con mi hija a bordo de la ambulancia, que la fue a buscar porque era impresionante la hemorragia que tenía. Nosotros vivimos en el barrio Los Tobas y cuando llegamos la enfermera, al ver que mi hija se desangraba tanto, me dijo que agarre una toalla y que le ponga entre las piernas como si fuera un pañal, porque era imposible pararle la sangre" relató la madre de la joven.

Según su testimonio, nadie les ofreció una silla de ruedas ni las acompañó a la planta que les tocaba. Una de las enfermeras las hizo entrar en una sala de ecografías, y fue a buscar al médico de guardia.

La madre aseguró que el médico de guardia, al que acababan de despertar porque era poco más de la una de la madrugada, trató a su hija de la peor manera. “El Dr. Parra. me dijo que no podía ver nada en la ecografía y que esperemos una hora”. Cuando la mujer le intentó explicar que la joven estaba perdiendo mucha sangre, el médico le respondió que “no puedo hacer nada”.

Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Argentina.

“Para justificar su pésimo proceder, este médico le dijo a la doctora que la internó, que seguro mi hija se había hecho un aborto, cosa que con los estudios quedó totalmente descartado; todavía esperamos el diagnóstico, pero lo que sucede en ese hospital es espantoso, lo viví yo misma y si no fuera por mi patrona, mi hija se hubiera muerto desangrada”, relató en su denuncia la ofuscada madre contra el hospital de Perón en Argentina.