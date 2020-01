Mustafa Mugambo Mutone, de 65 años, es un hombre reconocido en Uganda. No por ser jefe de aldea en el distrito de Kagadi, sino por su numerosa prole, compuesta de al menos 180 hijos y 90 nietos.

Mugambo Mutone, quien reside en la zona de Kyaterekera, contó al periódico local New Vision que antes de casarse por primera vez en 1968, cuando tenía 16 años, tuvo unas 10 novias con las cuales procreó.

“Mi esposa más joven tiene 25 años y la mayor 50, pero tuve unas 10 novias antes de casarme oficialmente y todas dieron a luz el mismo año”, declaró.

En el distrito de Kagadi vive el grueso de la familia de Mustafa Mugambo Mutone

Actualmente tiene 13 esposas. Su hijo mayor cuenta con 50 años y los más pequeños son dos gemelos que tienen cuatro años, que están anotados, al igual que todos los demás, en un libro donde el hombre registra su enorme descendencia.

Mugambo Mutone está abocado a la producción de maíz y café, por lo cual no gana lo suficiente para mantener a una familia tan numerosa y decidió pedir colaboración económica a las autoridades en Uganda.

“He intentado alimentar a mis 13 esposas y a mis más de 170 hijos, y no es fácil. Solicito al Gobierno que al menos patrocine a 30 de mis hijos en escuelas secundarias e instituciones terciarias”, exhortó.

En una entrevista al medio digital Howafrica.com sostuvo que se siente en condiciones de casarse con más mujeres y tener más hijos porque no bebe alcohol, no fuma y no consume productos con azúcar.

Solo en Kagadi tiene siete esposas, pero a nivel internacional asevera que está casado con mujeres en Burundi, Ruanda y República Democrática del Congo.

“Recibo 10 llamadas por día de diferentes esposas que quieren atención, pero no puedo estar en todas partes”, deploró.