El periodista de México Vicente Serrano renunció al canal ‘La Octava’ mientras transmitía su último programa de ‘Éntrale sin miedo’. El hecho sucedió en la parte final de la transmisión, luego de entrevistar a la periodista Anabel Hernández.

“Quiero decirle que este es el último programa que conduce este servidor en La Octava. Por solidaridad y porque no vamos nunca a recibir línea de nadie, y porque siempre estamos comprometidos con la verdad, y porque nunca permitiré que se me impongan los temas que debo de abordar ni el tono con el que tenga que analizar las cosas” expresó momentos antes de finalizar el programa.

Luego prosiguió comentando que “hasta aquí ha llegado ¡Éntrale sin miedo!, por su apoyo y por confianza, gracias. De mi parte, solamente me queda decirle que siempre, no importa el dinero, no importan las cosas, lo más importante es su apoyo siempre, siempre estoy aquí para hablar, como los chayoteros no se atreven. No les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar”.

Vicente Serrano aprovechó para agradecer también a la familia Aguirre, dueña de Grupo Radio Centro, de donde proviene el canal ‘La Octava’. Además, utilizó su cuenta de Twitter nombrada como ‘Sin Censura’ para mostrar agradecimiento ante el apoyo que le han brindado sus seguidores.

¿Cuál es la verdadera razón de su renuncia?

A pesar de que el mismo periodista aseguró que dejaba el programa porque habían intentado imponerle una línea editorial. Hay razones para creer que su renuncia pudo haber sido causada por motivos económicos.

Se comenta que el Grupo Radio Centro tiene una deuda que dobla su propio valor en la Bolsa Mexicana, y que está funcionando gracias a préstamos que no hacen más que aumentar la crisis económica que atraviesa.

Vicente Serrano no ha sido el único periodista que ha dejado ‘La Octava’. Al igual que él, un grupo de profesionales que integraban la unidad de investigación y la redacción digital del canal tuvieron que dejar la empresa al poco tiempo de ser contratados.

Uno de ellos fue Carlos Acuña, quien aseguró a través de sus redes sociales que fue despedido por ‘razones económicas.’ Lo cual confirmaría las sospechas de una crisis económica en el Grupo Radio Centro.

Líneas más abajo de su tweet inicial, Acuña comentó que “la moraleja es la misma: no confíemos en los empresarios, construyamos nuestros propios medios, procuremos no casarnos con marca alguna.”

¿Quién es Vicente Serrano?

Vicente Serrano nació en Novojoa, en el estado de Sonora. Su programa, ‘Éntrale sin miedo’ en el canal La Octava, se transmitía en la señal abierta 8.1.

Consiguió el premio Golden Mic Award en el año 2001, el Emmy de la Academia Nacional de Televisión y Artes en el año 2002, 2003 y 2004, y el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México A. C. en el año 2018.