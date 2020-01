El caso de una adolescente de 13 años que quedó embarazada de un niño de 10 dio la vuelta al mundo. La pareja contó en un programa de televisión en Rusia que se enamoraron a primera vista y que la llegada de su bebé será la oportunidad perfecta para ‘afianzar su amor’.

Los niños aparecieron en vivo y en directo con el permiso de los padres. La menor de 13 años tiene ocho semanas de embarazo y contó: “Un amigo mío nos presentó y dos días después comenzamos a salir”. “Él dijo que estaba enamorado de mí. Intentamos pasar tanto tiempo juntos como pudimos”, resaltó.

Dudas sobre paternidad

Sin embargo, los médicos rusos cuestionaron la paternidad del niño de 10 años por su falta de madurez en el órgano reproductivo. El Dr. Evgeny Grekov, experto en urología y andrología, mencionó que Ivan no podría ser el padre.

“Verificamos los resultados del laboratorio tres veces, por lo que no puede haber ningún error. No puede haber espermatozoides. Todavía es un niño”. “Incluso no hay testosterona. Y solo para agregar, todavía tiene órganos sexuales infantiles. La pubertad no ha comenzado. Así que tenemos muchas preguntas”, sostuvo.

La adolescente reveló que tuvo relaciones sexuales con el niño cuando su madre salió de su casa. “Después que lo hicimos por primera vez, nos escondimos el uno del otro por vergüenza”.

¡Insólito! Los niños mantienen una relación sentimental de un año y planean criar a su hijo con la ayuda de sus padres, pero sufren la intimidación de sus vecinos en Rusia.

Embarazo

La joven empezó a tener mareos y náuseas la mayoría de los días por lo que su mamá la llevó al hospital para que la examinaran, pero los médicos no pudieron encontrar la causa de su ‘enfermedad’.

Finalmente, su madre Elena compró una prueba de embarazo para su hija: “El test mostró que mi hija estaba embarazada. Después de eso, confesó haber tenido relaciones sexuales con Ivan”, contó un programa ruso.