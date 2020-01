Un grupo de vecinos y activistas se aferró a la vereda de una casa para evitar que un anciano de 92 años sea desalojado. El hecho ocurrió en Barcelona, España.

Según informa La Vanguardia, los Mossos llegaron hasta el barrio del Clot por orden de los propietarios de la vivienda para expulsar al hombre. Sin embargo, sus vecinos lo resguardaron en todo momento y lograron que las autoridades retrocedieran.

El Observatorio de la Vivienda y el Turismo del Clot-Camp de l’Arpa difundió un video en Twitter donde se muestra la resistencia pacífica del grupo de personas. Las imágenes notan que los oficiales intentan jalar uno por uno a los presentes.

Ellos se agarran los unos con los otros formando una especie de cadena para evitar ser llevados. En tanto, otros vecinos gritan y protestan sin dejar de cubrir la entrada a la vivienda.

Una mujer vocifera que es injusto que quieran desahuciar al anciano solo por “un mes” que debe renta. También alega que el hombre tiene un grado 2 de dependencia y un 75% de discapacidad.

No obstante, pese a la victoria de los asistentes, los Mossos d’Esquadra informaron que el desalojo no se ha cancelado, solo postergado. Según declararon, les fue imposible arrestarlo debido a las personas que no cedieron en moverse del lugar.

La nueva fecha, indicaron, está programada para el próximo 11 de febrero.