La mujer que fue agredida físicamente ‘por ser linda’ confesó que se siente muy triste y con impotencia tras ver cómo quedó después del salvaje ataque al que fue sometida en plena vía pública en Argentina.

Priscila fue a bailar el último fin de semana y en esa salida, la agresora, a quien conocía porque vivía cerca a la casa de su abuela, le propinó brutales golpes hasta desfigurarla y dejarla inconsciente.

La joven reveló que la atacante la había amenazado unos meses anteriores con matarla por salir con un chico que ni siquiera ella conoce y que, dentro de la discoteca, ya habían comenzado las agresiones, según informaciones del portal web Crónica.

“El sábado pasado cuando me la encontré en el boliche, me buscaba, me tiraba de los pelos y me quería pegar con las amigas”, detalló.

Por lo que sus amigos decidieron sacarla de la discoteca; sin embargo, al salir, su agresora la buscó y comenzó a golpearla hasta dejarla inconsciente.

Después cuando mi amigo me sacó del boliche porque decían que me iban a pegar entre todas, salió ella atrás mío y me invitó a pelear. Peleé con ella, después fuimos para la calle y me empezaron a dar con botellas. Después ya no me acuerdo nada, quedé media inconsciente", detalló Priscilla.

Asimismo, recalcó que su estado de salud aún es reservado pues van continuar haciéndole las evaluaciones correspondientes para poder darle de alta.

Por otro lado, la familia de Priscila comentó que reciben constantes amenazas de muerte por parte de la agresora y de su progenitor, según informaciones del portal web Crónica.