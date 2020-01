La víctima vivió una pesadilla el mismo día que cumplía años, y es que un gasfitero acudió a su departamento para arreglar las instalaciones del baño; sin embargo, terminó asfixiándola, atándola a la cama y violándola en la habitación de su departamento en Argentina.

La mujer había conocido a su agresor en una discoteca junto a una de sus amigas, él le brindó uno de los folletos donde indicaba que era plomero, así fue que pactaron una visita a su casa, según informaciones del portal web Crónica de Argentina.

“Comenté que tenía que hacer unos arreglos en el baño de casa y él me mostró un folleto donde indicaba que era plomero, así fue que quedamos para que viniera a casa a arreglarlo”, manifestó.

Cuando llegó el día en que pensó que el hombre acabaría con los problemas de su baño que tanto la aquejaban y mientras pensaba como celebraría con su hija mayor su cumpleaños, el agresor la atacó por la espalda, la ató en la cama con la cortina de la ventana y la violó.

“Vino por la espalda y me agarró del cuello hasta asfixiarme. Desde ese momento no me acuerdo de nada. Me desperté y estaba atada a la cama con la cortina del ventanal en el cuello y sin la ropa interior”, aseguró la víctima.

La víctima hizo una denuncia por redes sociales.

La mujer se vistió rápidamente y salió a pedir ayuda, algunos vecinos llamaron a la central de emergencias para denunciar el hecho y solicitar presencia policial.

El Sistema de Atención Médicas de Emergencia confirmó que la mujer fue trasladada al Hospital Durand y que fue víctima de abuso sexual, luego de realizarse todos los exámenes correspondientes, según informaciones del portal web Crónica de Argentina.

El acusado además de violentar a la mujer, sustrajo su dispositivo móvil, documentos y una tablet. La denuncia se encuentra establecida en la dependencia policial N°9 y está a cargo de la Fiscalía N°4 de Buenos Aires, Argentina.