En Argentina, uno de los diez jugadores de rugby, Luciano Pertossi, y que permanece detenido tras el asesinato de Fernando Báez Sosa, indicó que podría suicidarse, debido a que lo acusan de estar involucrado en la muerte del muchacho de 19 años.

El deportista indicó, a través de su cuenta de Instagram, que lo involucran injustamente en el homicidio: “Sinceramente no entiendo a la gente. Me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí. Me culpan por no haber parado la pelea”.

Además, Pertossi manifestó: “Si yo decido tomar una decisión de suicidarme y luego se demuestra mi inocencia, ustedes serán culpables del delito que me acusan”.

Otro de los detenidos, Lucas Pertossi de 20 años, quien es primo de Ciro y Luciano Pertossi, también publicó una historia en Instagram, donde acusó a los demás jugadores de rugby detenidos como culpables de imputar a Pablo Ventura como sospechoso.

“Nosotros no merecemos esto. Mis supuestos ‘amigos’ quisieron echarle la culpa a alguien que no tiene nada que ver como Pablo Ventura. En el video se puede ver cómo Ayrton Viollaz, Matías Benicelli y yo no estamos involucrados. Ojalá digan toda la verdad”, escribió Lucas Pertossi.

Pablo Ventura fue liberado, porque el fiscal no pudo demostrar que él se encontraba en la ciudad de Villa Gesell cuando sucedió la muerte de Fernando Báez Sosa.

Cabe señalar que el joven de 19 años fue asesinado en el exterior de una discoteca en Argentina tras sufrir varias agresiones por los jugadores de rugby en la madrugada del sábado. Al encontrar a la víctima, los agentes policiales lo llevaron a un hospital, pero falleció.