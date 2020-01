Un hombre de Londres (Inglaterra) confesó ante las autoridades ser culpable de violar a su hija porque quería ir a prisión y “tenía miedo de morir solo”.

Alex, de 21 años, relató al diario Daily Mail de Inglaterra haber sufrido abuso sexual por parte de su padre, Sydney, desde que tenía siete años. “Papá no me hacía mucho caso, no jugaba como otros padres”, manifestó.

Un día, el hombre jugaba a los videojuegos cuando su mando comenzó a vibrar. De repente, el sujeto puso su mando contra la entrepierna de su hija y le preguntó cómo se sentía. En otras ocasiones, el padre toqueteaba a la niña y la obligaba a tener sexo oral.

Cuando la menor cumplió diez años, su madre se mudó con ella a otro lugar, lejos de su progenitor. Pero no fue hasta los doce años, en sus clases de educación sexual, que entendió la gravedad de los hechos. “La vergüenza y la ira se acumularon dentro de mí. Pero en lugar de decírselo a nadie, me aislé”, indicó.

La niña bajó su rendimiento e incluso llegó a autolesionarse. A los 17 años, ella finalmente le confesó a su madre los abusos de los que fue víctima. Sydney fue arrestado y admitió el crimen ante un jurado, a quienes dijo que tenía miedo de morir solo.

Alex entendió que su padre no se había declarado culpable por arrepentimiento, sino porque prefería morir acompañado en prisión. “Estuvo pensando en sí mismo. Calculador hasta el final”, expresó.

La mujer de Inglaterra cuenta su historia para ayudar a quienes han pasado por estas situaciones. Ahora trabaja en un banco y está a punto de casarse. “No tuve una infancia, pero mi padre no me quitará el futuro”, sentenció.