El estado de Pensilvania, Estados Unidos, declaró ilegal dejar a los perros en condiciones climáticas extremas. La llamada 'Ley Libre’ podría llevar a los dueños de las mascotas a la cárcel. El estado norteamericano se convierte en el primero en tomar en cuenta las condiciones ambientales para el cuidado de los canes.

La norma especifica que estos animales no podrán ser dejados en las calles por más de media hora cuando la temperatura sea bajo cero o mayor a los 32 grados centígrados. Las personas que incumplan con la nueva legislación deberán pagar una multa o, incluso, podían ser llevados a la cárcel por un periodo entre los 6 y 12 meses.

PUEDES VER México: nombres y razas de perros más populares en el país

Cabe destacar que la Coalición de Animales del Condado de Lancaster ha señalado que esta medida no detendrá la violencia sobre los animales, pero permitirá reconocer la importancia de las normas legales respecto de la vida y protección de los animales. Por otro lado, la Asociación de Médicos Veterinarios de Pensilvania ha mostrado su satisfacción frente a la nueva normativa, la cual considera como una “victoria” para los animales.

La 'Ley Libre’ lleva su nombre en recuerdo al rescate de un can del mismo nombre que fue hallado al sur del condado de Lancaster, Pensilvania. El perro había sido maltratado por su anterior amo al ser víctima de negligencias y abusos de parte de este. Sin embargo, el animal pudo recibir las atenciones necesarias para su mejoría.

PUEDES VER México: Atlético San Luis ficha a perrita como su nueva goleadora [VIDEO]

Esta ley se da casi un año y medio después de que acaeciera una ola de calor en el 2018. En aquella oportunidad, varias llamadas de ciudadanos reportaron a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals la presencia de perros en las vías públicas que padecían los efectos del clima.

Otros estados ya tenían en consideración el trato y la responsabilidad de los dueños para el cuidado de los perros. En el estado de Washington está prohibido encadenar o amarrar a las mascotas caninas. Algunos dueños realizaban estas prácticas para asegurarse de que el can siempre esté con ellos y que no puedan escapar.