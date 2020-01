México presenta el primer posible caso de la enfermedad del coronavirus

La ciudad de Reynosa, ubicada dentro del estado de Tamalupias (México), confirmó mediante su Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, el análisis del posible primer caso del coronavirus. Según los informes brindados a los medios de comunicación, el paciente tiene unos 57 años y realizó un viaje al país de China en diciembre pasado.

De inmediato, el sujeto fue trasladado a zona de cuarentena ya que al retorno de su travesía por el país asiático, tenía conocimiento de que podría ser un portador del coronavirus y presentaba síntomas de gripe.

Países asiáticos elevaron alertas de seguridad ante propagación del coronavirus. Foto: AFP

Además, la funcionaria dio a conocer que el paciente es una persona de ciudadanía china, quien fue sometido a varias pruebas para descartar la enfermedad. Se estima que en un plazo de 72 horas los resultados estarán listos.

Incluso, en la conferencia diaria de gobierno, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que se encuentran investigando si el caso reportado en Tamaulipas corresponde al coronavirus.

Confirmado primer caso en EEUU

En Estados Unidos, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se reportó el primer caso en el que se trataría de un hombre que tomó un vuelo desde China. Dentro del aeropuerto, ciudadano no fue intervenido porque aún no se habían iniciado las filtraciones para aquellos pasajeros que llegaban con ese punto de origen.

Según The New York Times, las autoridades decidieron no revelar la identidad del paciente luego que se le hiciera algunos exámenes y arrojara resultados positivos. De momento el individuo se encuentra estable.