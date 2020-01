The Strokes, Kings of Leon, The Hives y Foals: ¡ya salió el line up del Corona Capital Guadalajara 2020!

A través de sus redes sociales, Corona Capital Guadalajara 2020 anunció este miércoles 22 de enero el line up oficial de la tercera edición del festival. En apenas dos años, ha logrado estar a la altura de su homónimo de la Ciudad de México, celebrado desde hace una década en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En esta ocasión, los organizadores han decidido incluir a The Strokes y Kings of Leon como headliners.

Asimismo, el Corona Capital Guadalajara 2020 trae a reconocidas agrupaciones como Foals, Blondie Miami Horror, Real Estate, The Hives, Of Monsters and Men, Nick Murphy, Washed Out, Two Door Cinema Club, Wild Nothing, Little Dragon, Young the Giant, Beach Fossils, Death Cab For Cutie, entre otras. Muchas de estas bandas se han presentado recientemente en México y cuentan con una amplia base de seguidores. Two Door Cinema Club, por ejemplo, estuvo presente en la décima edición del CC en la CDMX en 2019.

El festival se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de mayo. La preventa Citibanamex arranca el 28 y 29 de enero, mientras que la venta general de las entradas empezará el 30 de enero. En esta ocasión, el Corona Capital Guadalajara 2020 sigue los pasos de su hermano en la Ciudad de México y, por primera vez, serán dos días repletos de buena música, gastronomía y toda la explosión de experiencias que nos ofrece este festival.

En 2018, se dio la primera edición y, desde entonces, el festival ha demostrado al público que el centro musical del país no está anclado en la Ciudad de México, y que los grandes eventos pueden llegar a otras metrópolis del país, como Guadalajara.

En anteriores ediciones, el Corona Capital Guadalajara tuvo en sus escenarios a The Killers, Alanis Morissette, David Byrne, Cut Copy, Matt and Kim, Poolside y otras agrupaciones anglosajonas que le han dado éxito y reconocimiento del público al festival. En la edición de 2019, el line up fue encabezado por Tame Impala, Yeah Yeah Yeahs, The Chemical Brothers, Phoenix, entre otros.

