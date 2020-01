Denunciaron su desaparición y descubrieron que estaba encerrado en una comisaría por robo [FOTOS]

En Argentina, familiares de un sujeto, que estuvo supuestamente desaparecido desde la madrugada del sábado, lo encontraron en una comisaría de la provincia de Tucumán.

Antes de hallarlo, el hombre de 31 años, identificado como Pedro Gramajo, fue declarado como desaparecido, debido a que no volvió a su departamento, donde dejó todas sus posesiones. El individuo se dedicaba a enseñar Lengua y no tenía empleo. Según informó La Gaceta, el portero de su edificio vio que el sujeto salió con una mochila.

“Mi mamá le mandó mensajes el sábado y no contestaba. Uno de sus amigos fue hasta su departamento, y como estaba sin llave, entró, pero no lo encontró. Él no es de irse sin avisar, no es de hacer locuras; además lleva su celular a todos lados”, manifestó la hermana de Pedro, Erica Gramajo.

El citado medio afirmó que el sujeto se encontraba en la comisaría, debido a que robó 100,000 pesos (más de 1660 dólares) de una concesionaria de autos.

Luego de difundirse las características del sujeto a través de las redes sociales, y por medio de la denuncia que hicieron sus familiares, los agentes policiales determinaron que coincidían con el hombre que estaba recluido en la comisaría.

PUEDES VER: Mujer ofreció su vientre de alquiler a pareja y murió por complicaciones en el parto

Incluso, el individuo dijo que se llamaba Lautaro Gómez, señaló uno de los oficiales. “Después de eso, admitió que mintió al dar su nombre y confirmó su verdadera identidad (Pedro Gramajo) y que actualmente vive un departamento de Bernabé Aráoz (Argentina)”, expresó.

Al momento que fue detenido, los uniformados hallaron en su mochila varias herramientas como destornilladores, juego de llaves y hasta un martillo; además del dinero robado.