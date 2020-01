En el barrio de Saavedra, de Buenos Aires, Argentina, un sujeto fue detenido por abusar sexualmente de una de sus hijas durante 11 años.

El hombre fue arrestado por los agentes del Gabinete de Delitos Sexuales de la Policía de la Ciudad y las autoridades de la Subdelegación Departamental de Investigaciones. Según informó el portal Crónica, el violador fue identificado como Gabriel Eduardo.

Las autoridades detuvieron al individuo de 46 años, luego de allanar su vivienda. El citado medio también indicó que el sujeto fue denunciado en junio del año pasado por su hija. Ella admitió que fue abusada sexualmente y sometida a varias terapias.

Además, la agraviada señaló que su padre la violó en reiteradas oportunidades en su propia casa. Ella afirmó que el abuso sexual empezó desde que tenía cuatro años hasta los 15. La víctima, que actualmente tiene 22 años, tuvo que mudarse a la casa de sus abuelos maternos, para que el hombre la deje en paz.

Cabe señalar que el último informe que realizó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en el 2019, indicó que el 90 % de las víctimas de violencia sexual son mujeres en Argentina. De esa cifra, el 40 % fueron menores de edad y algunas de ellas afirmaron que empezaron a ser acosadas desde los 16 años.

El mismo ente señaló que el 87 % de las víctimas no hizo la denuncia ante los agentes policiales, debido a que no tienen confianza a las instituciones públicas y sienten que no prosperarán las acusaciones.