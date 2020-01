Madre estrangula a su hija e intenta suicidarse tirándose del octavo piso [FOTOS]

En Rusia, una mujer de 29, identificada como Maria Russkikh, fue acusada de estrangular hasta la muerte a su hija de nueve años.

Luego de cometer el asesinato, la homicida saltó de la ventana del octavo piso, debido a que tuvo un “colapso mental”. A pesar de la altura, ella sobrevivió y fue trasladado a un hospital de la ciudad de Novosibirsk.

PUEDES VER: Mujer ofreció su vientre de alquiler a pareja y murió por complicaciones en el parto

Según informó Mirror, la madre presenta un cáncer terminal, y antes de matar a su hija, la golpeó brutalmente. “La mujer estaba casi desnuda. Sus piernas y manos estaban cubiertas de sangre, aunque no tenía heridas en su cuerpo. Cuando me vio, ella me dijo: ‘Ayúdame, no puedo sentir mis brazos”, manifestó un testigo de la zona.

Los agentes policiales entraron hasta el departamento de la asesina y allí notaron que la menor de nueve años estaba tendida en el suelo en un charco de sangre. Los exámenes forenses determinaron que la chica fue golpeada con un objeto pesado y luego fue estrangulada hasta la muerte.

El citado medio indicó que, dentro de la casa de Russkikh, hubo una nota donde indicaba que ella ya no podía “con esos dolores de cabeza insoportables”. Además, al final de la carta recalcó que “ama mucho a su hija”. Los detectives del caso señalaron que tuvo un colapso mental antes de cometer el crimen.

Una de las vecinas afirmó que la mujer era ama de casa y casi nunca salía de su vivienda. Ella también indicó que el padre de la agraviada era militar.

Maria Russkikh se encuentra internada en un centro de salud, porque sufrió varias fracturas por la caída del edificio y será juzgada por las autoridades.