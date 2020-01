El responsable de agresión sexual contra una mujer que caminaba con su hijo en Iztapalapa (México) fue detenido este lunes por agentes de la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Los efectivos detuvieron a Alberto F. mientras portaba 10 bolsas de marihuana y 21 envoltorios de cocaína, razón por la que fue llevado a la Fiscalía de Narcomenudeo. El hombre trabajaba repartiendo balones de gas en la Colonia Jacarandas.

La Fiscalía para Delitos Sexuales local también fue informada de la captura, con el fin de proseguir la integración de la carpeta en su contra por la agresión denunciada, informó la cadena Televisa de México.

El 20 de noviembre pasado, el detenido siguió a una mujer que caminaba en una calle en compañía de su menor hijo y le levantó la falda, huyendo instantes después. La agredida denunció el incidente ante la Fiscalía de la Ciudad de México, donde los peritos hicieron un retrato hablado del sospechoso.

“Iba con mi hijo en la calle y de repente sentí que una persona se acercó, me tocó las piernas y me subió el vestido. Ya habían sido dos veces que me ocurrió esto”, refirió la víctima en declaraciones recogidas por el citado canal.

La mujer afirmó que, al momento de reportar el hecho ante los policías, estos le dijeron que no realizara ninguna acción “para no meterse en problemas”, de acuerdo con el diario Excelsior.

Imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento de la agresión ocurrida en México fueron compartidas en las redes sociales por el diputado Javier Hidalgo, quien denunció que “nadie le creyó” a la afectada.