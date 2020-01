Acosó sexualmente a dos transexuales y en ‘venganza’ recibió una dura golpiza en pizzería [VIDEO]

El acoso sexual a dos mujeres transexuales terminó en una violenta pelea en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Las víctimas esperaban su orden en una pizzería cuando dos sujetos aparentemente cubanos empiezan a acosarlas.

Todo inició con una discusión entre las cuatro personas, pero mientras iba pasando los minutos el ambiente se ponía cada vez más acalorado. El incidente fue registrado en video por uno de los comensales que se encontraba en el local gastronómico.

En las imágenes se puede observar como dos hombres empiezan a molestar a dos mujeres transexuales burlándose de su aspecto físico. Las víctimas no se dejaron y comenzaron a contestar los comentarios de los sujetos.

“No, nos hemos metido contigo. Yo soy americana, nacida aquí en la Florida. ¿De dónde eres tú? Ubícate que esto no es Cuba”, comenta una de las transexuales intentando defenderse de la evidente actitud de transfobia de los atacantes.

Como los dos cubanos no dejaban de incomodar, una de las mujeres transexuales advirtió: “Si sigues voy a llamar al 911, esto es acoso, yo no me he metido contigo”. La pelea continua sin que ninguno de los clientes intervenga, ni la mesera que atendía en el establecimiento.

La discusión comienza a salirse de control cuando uno de los hombres se sienta al lado de una de ellas, a pesar que le dijo “no te atrevas”. Después regresa a su lugar, pero ante las persistentes burlas una de ellas se enoje y menciona: “Si sigues hablando te voy a sonar la cara la cara. Tócame para que veas, maricón”.

Luego comienza una brutal pelea, donde las mujeres transexuales golpean a los cubanos con puños y tacones, uno de los atacantes terminó en el suelo del local. Tanto los clientes y los empleados de la pizzería nunca intervinieron para calmar el acoso sexual.

Las agraviadas se retiran del lugar, dejando lesionados a los dos hombres naturales de Cuba. Hasta el momento se ignora por qué el personal de la pizzería no reaccionó de ninguna forma ante el acoso de los dos hombres.