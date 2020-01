Confiesa abuso sexual a niña de 13 años después que la madre “le diera permiso”

Un muchacho de 20 años de Valencia (España) admitió ante un juez haber tenido relaciones sexuales con una niña de 13 años, alegando que la madre de la menor “le dio permiso” para hacerlo.

Los hechos se registraron entre noviembre y diciembre de 2016, en Játiva, Valencia, España. De acuerdo con los fiscales, el sujeto mantuvo con la menor una relación de 40 días durante los cuales la obligaba a tener sexo, la amenazaba, la empujaba y le levantaba la mano.

PUEDES VER Madre estrangula a su hija e intenta suicidarse tirándose del octavo piso [FOTOS]

“Había veces que no quería pero me intentaba convencer en plan chantaje, si no me dejaba", relató la víctima a las autoridades.

El joven, quien tuvo relaciones sexuales con la niña a pesar de conocer su edad, también habría usurpado su identidad en las redes sociales, de acuerdo con el diario El Faro de Vigo.

PUEDES VER Acusan a dos jóvenes de asfixiar y matar a un pederasta para robar en su casa

La menor narró que, al presentar al muchacho ante su madre, “le dijimos a ella que él tenía 18 años, le pareció mal pero no me prohibió estar con él”. La señora, por su parte, reconoció que el hombre le preguntaba si podía salir con su hija y que lo dejaba dormir en la casa los fines de semana, aunque no sabía que ellos tuvieran relaciones.

El fiscal solicitó una pena de 27 años de cárcel para el acusado por delitos de agresión sexual, malos tratos, amenazas, descubrimiento y revelación de secretos y contra la integridad moral. Luego del juicio, la Fiscalía planteó una pena alternativa de abusos sexuales ante la falta de violencia en el hecho ocurrido en España.