Delincuentes golpean a indigente con discapacidad y le roban hasta su silla de ruedas [VIDEO]

Un hecho de vandalismo tuvo como víctima a un humilde vendedor callejero de la provincia de Rosario, Argentina, cuando fue golpeado y posteriormente arrebatado de su única herramienta de trabajo y de movilización: su silla de ruedas.

Juan, es un hombre que padece una discapacidad y vive en condiciones más vulnerables, lo cual fue aprovechado por los vándalos. Lleva varios años viviendo en las calles y trabaja como vendedor ambulante.

La víctima contó para Telefé Noticias, que mientras dormía por la noche, se le acercaron tres delincuentes, quienes comenzaron a golpearlo, y luego, cuando ya no podía defenderse, le arrebataron la silla de ruedas que lo ayuda a poder movilizarse.

“Viene uno y me golpea contra el vidrio y me la saca, luego vinieron otros más y cuando me quise defender ya no pude hacer nada. No tengo miedo, pero la pasé mal y estoy triste”, contó Juan, quien rompió en llanto tras la agresión que sufrió.

“Ese es un trabajo para mí, porque por lo menos me muevo, ando por las calles Ahora no me voy a poder ni mover”, recalca la víctima sobre su principal herramienta de trabajo.

Trabajadores de la zona, que conocen a Juan, se percataron de lo sucedido, cuando a la mañana siguiente no lo vieron sobre su silla. Una mujer que ocupa uno de los establecimientos comerciales decidió avisar a las autoridades.

“Llamamos a la policía y vinieron, pero después decidimos llamar a los medios para que la gente se preocupe y pueda ayudarlo”, remarcó.

Mientras buscaban la manera de devolverle su silla de ruedas, tuvieron que prestarle una de plástico en la que solo podría permanecer sentado sin movilizarse para ir a conseguir y luego vender sus productos.

Pero gracias a la compasión de las personas, pudieron conseguirle una nueva silla de ruedas y ahora podrá continuar con sus actividades y, sobre todo, poder andar por las calles sin problema. “Estoy muy agradecido con todos. Esta silla es como mis piernas”, culminó Juan.