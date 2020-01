Andrea de Castro Font se pronunció a través de Instagram luego de la divulgación de un video íntimo en el que aparece. La publicista nacida en Puerto Rico cuestionó la manera en que se imponen los estereotipos en la sociedad. Además, aprovechó para responder a las críticas que han realizado en su contra.

“Llevo tantos años en la industria, he recibido las críticas más absurdas del mundo sin piedad alguna desde que tengo 16 años, desde el momento en que mi padre entró a prision”, señaló Andrea recordando la condena que recibió su padre por actos de corrupción.

La mujer también lamentó la manera en que se imponen los estereotipos a las mujeres. “Es una pena que vivan de estereotipos, que traten de plasmar una imagen a las jovencitas de como tienen que verse, como si existiera un formato! Eso es FALSO se tu!!!! La sociedad no puede escoger quien tú quieres ser, jamás lo permitas”, indicó.

Por otro lado, Andrea se mostró confiada respecto de la superación de esta desagradable situación. Sin embargo, manifestó su preocupación frente a la posibilidad de que otras mujeres sean vulnerables a problemas como estos, pues algunas personas no podrían soportar la presión social que se impone ellas. Además, cuestionó el nivel de conocimiento que la gente tiene sobre el posible daño que se hace a las personas a través de las burlas y humillaciones relacionadas con la imagen física.

Asimismo, recordó el valor real de cada individuo. “La apariencia no define y no da derecho a juzgar la calidad de persona que es cada cual, mucho menos sentenciar al prójimo para siempre por los actos de otros”. Para finalizar, dio un mensaje a todas las personas, para que no se dejen llevar por cualquier tipo de calificativo. “Que nadie jamás te quite tu luz, porque tu luz te la das tú, más nadie!”, dijo.