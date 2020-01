Andrea de Castro Font se pronuncia luego de la filtración de vídeo íntimo

View this post on Instagram

Llevo tantos años en la industria, he recibido las críticas más absurdas del mundo sin piedad alguna desde que tengo 16 años, desde el momento en que mi padre entró a prision y fue sentenciado por sus actos. Lamentablemente vivimos en un país donde el morbo reina y lo que genera es la crítica, realmente a mi no me preocup lo que puedan decir de mi, estoy más que orgullosa de todo lo que he logrado apesar de lo mucho que han tratado de verme caer, estoy inmune a todo tipo de burla y crítica... amo como soy, porque vivo feliz. Es una pena que vivan de estereotipos, que traten de plasmar una imagen a las jovencitas de como tienen que verse, como si existiera un formato! Eso es FALSO se tu!!!! La sociedad no puede escoger quien tú quieres ser, jamás lo permitas, hoy soy yo... y yo puedo porque tengo una seguridad que nadie me quita... pero y mañana? La que no pueda? La que no tolere la presión social ? Ustedes saben el daño que podrían causarle a una persona por constantemente señalarte, tratar de humillar, hablar de su peso entre otras cosas? Ser flaca no lo es todo, ser gordita tampoco, soy una mujer voluptuosa y tengo amigas “gorditas” que son las personas que más amo en este mundo. La apariencia no define y no da derecho a juzgar la calidad de persona que es cada cual, mucho menos sentenciar al prójimo Para siempre por los actos de otros. Gracias, porque gracias a cada una de ellas , que las aguanté durante 12 años soy la mujer exitosa que soy! Mucho Gusto, Andrea De Castro... publicista, estratega y content creator de multiple artistas exitosos del género Urbano y propietaria de @decastromedia Besis! 😘 que Nadie jamás te quite tu luz, porque tú luz te la das tu, más nadie!