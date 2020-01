Animales son obligados a realizar acrobacias para los turistas mientras viven en pésimas condiciones [VIDEO]

Tailandia es uno de los destinos turísticos más populares, pero muchos de sus zoológicos y espectáculos de animales que atienden a los turistas, enfrentan denuncias por maltrato animal. Según informa el portal The Sun, en Bangkok hay un centro comercial donde un gorila es mantenido en el último piso en condiciones inhumanas.

En un video publicado por dicho medio se muestra un espectáculo de monos, en el cual se ve cómo son vestidos con coloridos trajes, además de aplicarles gruesas capas de maquillaje para entretener a los visitantes del zoológico de Ratchaburi, situado al oeste de Tailandia.

Los entrenadores hacen que los animales salten a través de aros, mientras que son prácticamente ahogados con apretadas cuerdas alrededor de sus cuellos. Otros, además, son obligados a hacer girar un poste de metal en llamas

Pero cuando los turistas se van, muchos de los monos quedan en el suelo de madera sucio del campamento Chang Puak con expresiones de tristeza, mientras esperan ser alimentados.

El grupo que vela por los derechos de los animales PETA dijo que “el mundo está indignado por actos artísticos de animales” y ha pedido a las compañías de viaje que dejen de incluir estos espectáculos en sus paquetes turísticos.

Jason Baker es el vicepresidente de las campañas internacionales que realiza el grupo, y ha comentado para The Sun que: “los monos no eligen caminar sobre sus patas traseras, usar ropa, andar en bicicleta o realizar otros trucos sin sentido y humillantes, simplemente han aprendido a temer lo que sucederá si no lo hacen”.

PETA dijo además que era muy probable que a los monos se les hayan quitado los dientes con la finalidad de hacerlos incapaces de defenderse. “Fuerzan a los animales a una vida de esclavitud”, mencionan.