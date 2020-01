Qué quiere decir SOS, cuál es su origen y por qué es tan importante

Seguramente has visto en alguna película o leído en algún libro que utilizan esta señal para pedir ayuda o auxilio, pero ¿sabes de dónde viene?

¿Qué es SOS?

SOS es la señal internacional de petición de auxilio. Normalmente, se emitía por un telégrafo en código Morse, en caso de un accidente marítimo.

¿Cuál es la historia y origen de SOS?

La señal SOS nació hace poco más de un siglo. Se propuso por primera vez en Alemania en 1905 y, un año más tarde, durante la Convención Radiotelegráfica Internacional celebrada en Berlín, se acordó establecerla como señal estándar de socorro y auxilio para todos los países.

El hundimiento del RMS Titanic contribuyó a su popularización como señal estándar. Gracias a esta famosa tragedia, SOS sustituyó casi por completo al código de socorro anterior, CQD (Come Quickly Distress, o “Ven rápidamente, peligro”.

¿Qué significado tiene SOS?

A diferencia de lo que muchos piensan, estas 3 letras no significan nada. Sí, como lo lee: La señal de socorro no es un acrónimo. Por lo tanto, es incorrecto poner un punto entre cada letra.

Se eligió esta representación porque es muy fácil de transmitir usando el código Morse, con una sucesión de tres pulsos cortos, tres largos y otros tres cortos (. . . - - - . . .).

Esto no evitó el surgimiento de leyendas urbanas en torno a su significado. Una de las más difundidas es “Save Our Ship” (salven nuestro barco), aunque otras versiones también tienen reconocimiento, como “Save Our Souls” (salven nuestras almas). Incluso hay una versión en español: “Socorro, Oh, Socorro”.