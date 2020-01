México: Tensión en la frontera por paso de migrantes centroamericanos a través del río Suchiate [VIDEO]

Este lunes, miles de migrantes centroamericanos, -en su mayoría hondureños-, se atrevieron a cruzar el río Suchiate, ubicado entre la frontera de Guatemala y México. Este hecho ocurrió luego de que el gobierno mexicano rechazara su solicitud formal para ingresar al país.

El grupo de migrantes llegó a la frontera durante la madrugada y se congregaron en el puente internacional Ciudad Hidalgo que está sobre el río. Ahí, representantes de la caravana pidieron al gobierno mexicano que les permita el paso libre para llegar a Estados Unidos.

No obstante, las autoridades mexicanas negaron esta solicitud. “Las solicitudes jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la que no es posible obsequiar positivamente su petición”, afirmó Carmen Yadira de los Santos, vocera del Instituto Nacional de Migración (INM) de México.

Esto provocó que el éxodo centroamericano decida cruzar el río Siuchate desde la localidad guatemalteca de Tecún Umán.

Esta acción fue repelida por la Guardia Nacional de México con gases lacrimógenos. No obstante, los migrantes se defendieron lanzando piedras a los efectivos policiales.

Según la agencia EFE, algunos de los migrantes ya lograron cruzar hacia el lado mexicano, sin que los policías pudieran hacer algo al respecto.

“Por el puente o por el río, no hay miedo; ya estamos acostumbrados a la represión; en tu país te reprimen, te golpean siempre es así”, señaló Edwin Chávez, un joven de 19 años de Tegucigalpa.

Como se recuerda, los miles de migrantes habían llegado a la localidad de Tecún Umán el sábado 18 con la intención de ingresar a México y seguir su paso hacia Estados Unidos.