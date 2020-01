Legionarios de Cristo: Ana Lucía Salazar revela detalles del abuso que sufrió por parte de sacerdote

En el año 1992, Ana Lucía Salazar tenía 8 años y estudiaba en el Instituto del Caribe de Cancún, en Quintana Roo, México. Es en ese lugar donde fue víctima de abuso sexual por parte del sacerdote Fernando Martínez Suarez, miembro de los Legionarios de Cristo.

Ana Lucía, conocida conductora de televisión mexicana, brindó duras declaraciones sobre los abusos sexuales a los que fue sometida por parte del religioso durante su niñez. “Mientras unas leían la Biblia, violaban a las de enfrente, niñas desde 6 años a 8-9 años” expresó.

Siendo aún una niña, Salazar le contó a su madre los terribles detalles de todo lo que el sacerdote le había hecho mientras ella estaba bajo su cuidado.

“Lo perturbante que es que te suba el vestido, que me viera, que jalara mi ropa interior, que metiera las manos en mi cuerpo, que me sentara en sus piernas mientras metía la mano en mis piernas, que se masturbara conmigo encima” declaró la conductora de televisión.

“Dice mi mamá que mientras brincaba parecía una mariposa, como que iba soltando el peso, como que volaba”, continúa Ana Lucía Salazar, refiriéndose al momento en el que le confesó todo a su madre.

Al enterarse de los hechos, los padres se comunicaron con el obispo, también miembro de los Legionarios de Cristo. Sin embargo tuvieron que pasar seis meses para que Fernando Martínez Suarez fuera retirado de la institución.

Ana Lucía recuerda que durante ese tiempo se sintió más sola que nunca, pues nadie quería acercase a ella porque se corrió el rumor de que era una apestada. “Ganas de morirme me dieron”, expresó.

A pesar de que sus padres presentaron una denuncia ante las autoridades religiosas, el caso no pasó a mayores.

Ana Lucía Salazar calló durante 27 años, hasta mayo del 2019, cuando contó los abusos sexuales de los que había sido víctima en el grupo de Facebook llamado 'Legioleaks’, cofundada por el reverendo Christian Borgogno, exsacerdote de la Legión de Cristo.

A pesar de todo ello el responsable de las violaciones, el padre Fernando Martínez Suarez, no ha pagado por los delitos cometidos debido a la protección que ha recibido por parte de figuras religiosas poderosas.

La iglesia católica le retiró el estado clerical a Martínez, por solicitud del mismo sacerdote, después de que una investigación determinara que había abusado de al menos seis niñas en Cancún. Sin embargo, su puesto dentro de los Legionarios de Cristo no ha sido removida.

Ana Lucía Salazar utilizó su cuenta de Twitter para mostrar la indignación que le ocasionó esta acción. “¡¡¡¡Me hubieran mandado una cuerda para colgarme en mi casa!!!!” escribió en la publicación, visiblemente indignada.

En lugar de que la @LegiondeCristo me hubiera mandado una carta en donde el @Pontifex_es prefiere EL BIEN DE LA IGLESIA EN LUGAR DEL BIEN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CLERICAL.



¡¡¡¡Me hubieran mandado una cuerda para colgarme en mi casa!!!! pic.twitter.com/ljf9oDPo92 — Analu Salazar (@Ana1uSalazar) January 14, 2020

El reverendo Eduardo Robles Gil, actual superior de los Legionarios de Cristo, se disculpó con Ana Lucía Salazar por la gestión inicial de su caso y las posteriores “deficiencias” al tratarlo. Además, le hizo llegar una carta del padre Fernando Martínez Suarez, en la que imploraba su perdón por el daño causado, y donde aseguraba que actuó motivado por una “sexualidad descontrolada”.

Ana Lucía Salazar sostiene las cartas que el reverendo Eduardo Robles y su agresor le enviaron pidiéndole perdón. (Foto: AP)

“Fue revictimizante, humillante, asqueroso”. expresó la víctima sobre las misivas dirigidas a ella.

Ana Lucía Salazar se dio tiempo de enviar un mensaje contundente, no sólo sobre su caso, sino también sobre las numerosas denuncias de violaciones sexuales a niños por parte de miembros de la iglesia.

“Yo lo que quiero es que el papa se radicalice. Solo hay una postura, a favor de los niños violados”, afirmó, señalando que no se puede apoyar a una congregación que resguarda a “maleantes, delincuentes, violadores, cómplices y victimarios”.

“No tiene razón de ser la Legión de Cristo. Es como desarticular un cártel, tienes que quitar al cabecilla, desmantelarlo”, añadió finalmente.

Los secretos de los Legionarios de Cristo

Son varias las denuncias de abusos contra miembros de la Legión de Cristo. Muchas otras víctimas han confirmado las declaraciones de Ana Lucía Salazar. La misma congregación aceptó las denuncias reveladas recientemente. Y es que esto parece no ser nuevo dentro de la comunidad religiosa.

La situación actual de los Legionarios de Cristo tiene su origen con su propio fundador, el reverendo Marcial Maciel, cuando se confirmó que había agredido sexualmente a al menos 60 seminaristas y que había organizado una especie de secta para satisfacer sus deseos.

De hecho se confirmó que padre Fernando Martínez Suarez, agresor de Ana Lucía, fue uno de los sacerdotes que habían sido víctimas del fundador y que con el tiempo abusaron de otros menores, formando así una cadena de violaciones con un gran número de víctimas.

Esto llevó a que el Vaticano interviniera en los asuntos de la congregación para realizar una reforma total.

A pesar de dichas reformas, el caso de Ana Lucía Salazar no hace más que confirmar que no sólo se ha dejado sin culpables los tantos casos de violaciones dentro de la organización, sino que tampoco se ha dado castigo a las personas que encubrieron todos los crímenes cometidos contra menores. La reforma del Vaticano parece no haber tenido efecto.