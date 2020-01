“Vamos a romper todo”: mensaje del jugador de rugby detenido por el asesinato de joven en Villa Gesell

El asesinato de Fernando Báez Sosa todavía sigue conmocionando a los ciudadanos de Argentina. La víctima tenía tan solo 18 años y disfrutaba de unas cortas vacaciones en la ciudad de Villa Gesell, pero encontró la muerte a manos de un grupo de rugbiers que lo golpearon brutalmente en los exteriores de una discoteca.

Lucas Pertossi, uno de los involucrados en el asesinato, publicó un tuit días antes de viajar a Villa Gesell. En el que escribió: “Fua no falta nada para irnos a Gesell con los pibes, romper lo que nos faltó el año pasado”.

A parte de Pertossi, se encuentran detenidos Matías Franco Benicelli, de 20 años, Ayrton Michael Viollaz (20), Máximo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Ciro Pertossi (19), Alejo Milanesi (20), Enzo Tomás Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Blas Cinalli (18) y Pablo Ventura, quienes en las próximas horas serán convocados por el fiscal Walter Mercuri para que brinden declaraciones de los hechos.

Fernando se había matriculado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y mantenía una relación sentimental desde hace un año. Este lunes por la mañana, su familia y amigos le dieron el último adiós en el Cementerio de la Chacarita.

La madre de la víctima, Graciela, exigió justicia por la muerte de su hijo: “Tienen que pagar por lo que hicieron. Él era un chico muy bueno, no se merecía esto. Me duele no haber estado allí para ayudarlo. Queremos justicia”, dijo a un medio local.