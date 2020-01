Dos youtubers lanzan comida a indigentes desde su carro y son criticadas en redes sociales

Danna y Maribe subieron un video a su canal de YouTube, “El vaso medio lleno”, en el que aparecían regalando comida a los indigentes en Valencia, España.

Las youtubers, que cuentan con más de 75 mil suscriptores, subieron una filmación titulada ’24 horas haciendo feliz a los demás’ en la que se aprecia como regalan comida desde su auto en movimiento, lanzándola por las calles a las personas más pobres de dicho lugar.

Sin embargo, el video no tuvo una buena aceptación en la audiencia pues recibieron miles de críticas en los comentarios de la publicación.

Algunos usuarios, las tildaron de clasistas y hasta les dijeron que ellas se burlaban de la gente pobre, motivos suficientes para eliminar el video rápidamente.

Una tuitera recuperó algunos extractos de la publicación que realizaron y después de viralizarlos con una fuerte crítica, explicó que el lugar donde se había realizado la filmación es nada más y nada menos que el centro de Valencia. Y que, si la intención de las youtubers, no era enriquecerse pues debieron llevar la donación a una casa de caridad.

"La cantidad de gente que tú vives en tu burbuja y no te enteras, o a veces no nos queremos enterar, la cantidad de gente que realmente lo está pasando mal, que no tiene esas comodidades”, se escucha decir en el video a la tuitera.

Por otro lado, una de las conductoras decidió contestar en sus redes sociales a todos los comentarios recibidos y recalcó que la intención de ellas, no fue burlarse sino todo lo contrario.

Asimismo, pidió disculpas si es que en algún momento llegó a lastimar a alguien con la publicación realizada.