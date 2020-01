El parque temático Mexin Wine Town en Chongqing, (China) ha provocado la indignación internacional tras ser acusados de maltrato animal obligar a un cerdo a realizar puenting desde una plataforma de 70 metros de altura para marcar el inicio del Año de la Rata.

En el video compartido por el medio Independent se muestra al animal atado a un poste antes que dos hombres los suban para atarlo a una cuerda desde donde lo lanzan, provocando que el animal rebote.

Mientras desciende, se pueden oír los gritos del cerdo, que rebotaba llevando una capa púrpura en la espalda. Detrás, un coro de risas por parte de los espectadores. Después del lamentable espectáculo, el cerdo fue arrastrado fuera de la zona de atracción.

El propietario del lugar dijo que el ‘truco’ se organizó para marcar el final del Año del Cerdo y el amanecer del Año de la Rata, que comienza este 25 de enero.

“Hoy es nuestro día de apertura. Dejamos que el cerdo dé el primer salto porque los precios de su carne han sido muy altos este año y recientemente han bajado un poco”, señaló.

Sin embargo, la risa no cayó en los espectadores del video, sino fue todo lo contrario. “no veo nada gracioso”, sentenció una usuaria en Internet, “¿por qué había gente riéndose? El hecho de que el animal no pueda expresar su miedo no significa que no lo tenga”, se lee en otro comentario.

PUEDES VER: Muere hombre que asesinó a su esposa a martillazos porque no quería separarse de ella

El encargado de la oficina de Relaciones Públicas de dicho parque de atracciones explicó que el final del cerdo sería ser llevado como parte del banquete del Año Nuevo Chino, por lo que veían “normal” realizar el acto con el animal antes de llevarlo al matadero. Además, aseguró que solo se trataba de “un poco de entretenimiento”.