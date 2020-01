Pedirle que bajara el volumen de la música ocasionó que un hombre fuera golpeado por un grupo de veraneantes que minutos antes habían llegado a una playa de La Perla, Mar del Plata, cerca del Museo del Mar, Argentina.

El hecho ocurrió a las 5 de la tarde donde se encontraban unos jóvenes que llegaron a bordo de un automóvil y decidieron estacionarse en la bajada de la playa de Florisbelo Acosta y Costanera.

Los visitantes subieron el volumen de la música para que el sonido se escuchara mejor y levantaron el baúl del vehículo lo que causó la indignación de los asistentes. Un hombre les pidió que bajaran el sonido de la música debido que molestaba a las parejas, matrimonios con hijos y las familias enteras que disfrutaban de la tranquilidad del mar.

El pedido no fue bien recibido por los jóvenes que iniciaron una pelea con el sujeto. Algunos de los presentes intervinieron para calmar a los energúmenos bañistas que no paraban de darle trompadas al padre de familia cuyo nombre no fue revelado.

El hecho ocasionó que inescrupulosos ladrones aprovechen para realizar una serie de robos al paso de las personas que estaban atentas a la pelea.

Un video registrado por un turista muestra el momento exacto de la agresión, donde se observa a algunos jóvenes portando palos y otros objetos contundentes.

Los asistentes a la playa llamaron inmediatamente a la policía que se hicieron presentes en el lugar, pero lamentablemente, el grupo de violentos muchachos ya había fugado del lugar en su vehículo.

En un video grabado con el teléfono celular de uno de los turistas se oye increpar a uno de los agresores “¿Qué filmás?”.

Un evento similar ocurrió días atrás en la zona de Playa Grande, donde dos grupos de jóvenes protagonizaron una violenta pelea a la salida de la discoteca La Normandina.

Varios testigos del enfrentamiento también pudieron grabar con sus teléfonos celulares el enfrentamiento, que se trató más bien de una batalla campal.