Hombre secuestró, golpeó y abusó por dos años a adolescente con síndrome de Asperger [FOTOS]

Una joven que padece del síndrome de Asperger contó la terrible experiencia que le tocó vivir al lado de un hombre que la secuestró por dos años y la sometió a las más bajas torturas sexuales. Sophie quien tiene actualmente 19 años escribió incluso un libro en donde narró los martirios de los que fue víctima por parte de Simon Tibble, un hombre oriundo de Inglaterra.

Sophie conoció a su abusador una tarde cuando caminaba por una calle de Aberdare en Gales mientras buscaba una dirección de un partido político. La joven entabló una amistad y al poco tiempo decidió mudarse con su pareja a una cabaña.

Cuando comenzaron a vivir juntos, la joven sufrió las más abominables torturas. Fue encerrada, no le daban de comer, fue golpeada y violada a diario por el hombre de 30 años que le prometió amor eterno.

En el lugar la mantuvo desnuda o la vestía con ropa femenina para que pareciera más joven. Además, la obligaba a ver películas con contenido sexual que encontraba en la web. Estaba obsesionado con que estuvieran juntos para siempre.

Simon no la dejaba sola en ningún momento, incluso tenía que pedirle permiso para ir al baño. “Me aisló de la gente que amaba, me convenció de que era bueno para mí y luego, cuando me di cuenta de la verdadera magnitud de su maldad, me controló con violencia y tenía temor de que matara a mi familia si desobedecía sus órdenes”, afirmó Sophie.

Los angustiados padres de la adolescente intentaron rescatarla y la policía le emitió una carta a Tibble declarando que creían que su vida estaba en peligro, pero ella permaneció bajo su control.

Una mañana, después de violarla nuevamente, Simon le dijo: “Hoy es el día en que moriremos”, y sostuvo un cuchillo de caza en su garganta. Se detuvo solo porque llamaron a la puerta.

Su terrible experiencia finalmente terminó cuando en julio de 2012 gracias al ruido que emitía un juguete Furby. El sujeto no soportó el sonido y decidió lanzarlo por la puerta. Al abrir, Sophie aprovecho para salir corriendo descalza hacia la casa de sus padres.

La joven contó su terrible experiencia y Tibble fue arrestado. En diciembre de 2013, se declaró culpable de los cargos de violación. El juez le dijo al agresor que era un "peligro para todas las mujeres” por lo que fue detenido indefinidamente. Sin embargo, en 2018, Simon fue liberado después de pasar solamente cuatro años de prisión.

Al enterarse de la terrible noticia, Sophie señaló “Todos los días vivo con miedo de que en algún momento él se vengará de mí por encerrarlo. En mi opinión, no se trata de si lo vuelve a hacer, sino de cuándo”.