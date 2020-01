Un video muestra un reciente caso de maltrato animal ocurrido en Bogotá (Colombia), en el que dos policías golpean a un perro pitbull y le provocan la muerte con la ayuda de su dueño.

El hecho se habría registrado durante la tarde del 16 de enero en el barrio de Olarte, localidad de Bosa. Las imágenes muestran a uno de los agentes golpeando al perro y pisoteándolo en el cuello para quitarle la vida, con la ayuda de una persona del lugar, mientras que el otro efectivo se queda contemplando la escena.

“Pa’ que miren cómo actúa la Policía matando los perritos”, exclama la mujer que filma el incidente.

El ciudadano que aparece en el video maltratando al animal declaró a la emisora Blu Radio de Colombia, asegurando haber adoptado al can durante esa semana, y alegando que este mostró un comportamiento agresivo. El hombre, que no fue identificado, también dijo que decidió acabar con la vida del perro tras no ser atendido por los organismos de emergencia.

“No lo hice por gusto, me siento muy mal. Estoy muy triste por lo que ha pasado, he recibido muchas amenazas”, señaló el individuo. “No tuve más opción que ahogarlo”, agregó.

En un comunicado, la Policía de Bogotá dijo lamentar y rechazar “este tipo de procedimientos que no obedecen a los protocolos establecidos por la Institución", añadiendo que se ha abierto una investigación disciplinaria “para determinar la responsabilidad de los uniformados".

Asimismo, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía de Colombia se encuentra investigando el hecho a raíz de la muerte del can.