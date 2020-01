China registra 17 nuevos casos de virus de neumonía, en total van 62

Médicos informaron sobre 17 nuevos casos del virus de neumonía viral este 19 de enero. Entre ellos, 12 son hombres y cinco mujeres (entre los 30 y los 79 años) y tres de ellos se encuentran en estado crítico, indicó la Comisión Municipal de Salud de Wuhan en China.

Hasta el momento, 62 personas se han infectado con este coronavirus, dos han muerto, ocho están en estado grave, 19 se han curado y han sido dados de alta del hospital y 37 se encuentran en aislamiento recibiendo tratamiento, informaron autoridades de Wuhan, capital de la provincia Hubei en China central.

El temor a nuevos contagios ha aumentado considerablemente frente a las vacaciones de Año Nuevo Lunar en China, evento que convoca millones de personas y la llegada masiva de turistas.

Al menos media docena de países en Asia y tres aeropuertos de Estados Unidos han introducido controles a los pasajeros que llegan desde la zona central de China. Entre ellos está Tailandia y Japón, ya que en estos países se han identificado tres casos de personas llegadas de Wuhan.

Esta nueva cepa de coronavirus (gran familia de virus) ha causado alarma por su similitud con el que provoca el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que entre 2002-2003 dejó casi 650 personas muertas en China continental y Hong Kong.

Imagen referencial.

“La infectividad del nuevo coronavirus no es fuerte”, dijo Li Gang, director y médico jefe del Centro Wuhan de Control y Prevención de Enfermedades, a la televisora CCTV. La infectividad alude a la rapidez con la que el virus puede contagiarse a otras personas.

La mayoría de los pacientes sufría síntomas moderados, indicó Li, y no se habían encontrado casos relacionados en las más de 700 personas que entraron en contacto con los enfermos.

Las autoridades sanitarias aseguraron que los nuevos casos de contagio no tenían antecedentes de contacto con el mercado de mariscos, lugar que se presume que sería el centro del brote del supuesto SARS. Asimismo, no han confirmado que el contagio sea de transmisión de persona a persona, pero que esta posibilidad no puede ser “excluida”.

La OMS confirmó que el nuevo coronavirus es similar a otros descubiertos en los últimos años como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés).

El gobierno chino quiere evitar una repetición del brote de SARS (siglas en inglés de grave síndrome respiratorio agudo), otro coronavirus que se extendió por China en 2003 causó 646 muertes (813 a nivel mundial), según datos de la OMS.