El ticket de consumo de un grupo de turistas de un bar en la ciudad de Villa Carlos Paz, Argentina, se hizo viral en las redes sociales y generó diferentes comentarios de los usuarios. La cuenta del lugar gastronómico registró un total 3450 pesos, precio que indignó a los comensales.

María José Nieto, integrante del grupo que pagó ese monto, declaró que se encuentran de vacaciones en Córdova y que el miércoles por la noche se dirigieron al bar “El Árabe” a degustar algo antes de ir al teatro.

Lo que pagaron es noche consta de lo siguiente: $2050 la picada, entrada típica argentina, $500 el fernet, $300 cada chopp de cerveza y $300 cada limonada. Lo que hizo un total de $3450, como se puede ver en la foto del ticket que publicó Nieto en su Instagram.

“Vino el mozo, le pedimos la carta y nos dijo que tenían. Inmediatamente nos preguntó que queríamos comer y le pedimos una picada para cuatro”, comentó la mujer al medio El Doce. Para tomar pidieron dos limonadas, un chopp y un fernet. “La picada tenía el tamaño de los platos de café, que estaban servidos y eran cinco cazuelitas”, declaró.

La sorpresa para las dos parejas llegó al momento de pagar la cuenta. “Uno está acostumbrado a hacer una picadita con amigos y jamás supera esa cifra, es realmente sorprendente. Nosotros pedimos la carta y no tenían. Le solicitamos al chico que nos hiciera algo rápido y sencillo para cuatro”, comentó la mujer al medio argentino.

Después de unas horas, Camila Cherara, una de las propietarias del bar, hizo su descargo en su Facebook. “Chicos, cuando se sienten a comer a algún lugar pidan la carta o pregunten precios si no les alcanza, o lo que sea se levantan y se van, no se sienten a comer los no sé qué y cuando llega la cuenta te agarras la cabeza”, publicó en su red social.

“Plena 9 de Julio en la vereda peatonal de Villa Carlos Paz. No sé qué pretenden. Sigan hablando, sigan escrachando, que yo ya estoy preparando las vacaciones para marzo. Nos vemos, barats”, agregó Cherara.

El término “barats” es utilizado de manera despectiva por Alexander Caniggia. “Ser un barat es cuestión de actitud no de dinero. Ser un barat es meterse en la vida de los demás, criticar y sobretodo tener envidia”, aclaró el joven al tratar de explicarlo.