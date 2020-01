Un hombre tomó la radical decisión de suicidarse luego de permanecer nueve días con su miembro viril erecto tras tomar pastillas para mejorar su rendimiento sexual. Brian Caraballo, oriundo de República Dominicana, señaló que pensó en quitarse la vida ante los intensos dolores que tenía en la zona genital.

Caraballo de 41 años declaró a Telenoticias RD que ingirió dos pastillas para tener un mejor funcionamiento sexual sin imaginar que terminaría con una erección prolongada más comúnmente conocida como Priapismo.

“Yo tenía nueve días en sufrimiento y en agonía. Lo último que pensé hacer fue lanzarme por la ventana de una tercera planta para dejar de sufrir. Pero oí una voz que me decía, ‘yo te amo, hijo’, ‘yo te amo’. Pero no sabía quién me hablaba”, recordó Brian, residente de Barahona que pasó varios días hospitalizado debido a la emergencia.

“Entonces me quedé en la cama otra vez y pensé, ¿Quién me ama? Pero, ¿Cómo me ama si tengo este sufrimiento?, narró desde la camilla médica Caraballo.

Cuando despertó a la mañana siguiente, el sujeto afirmó que no tenía ninguna dolencia. Aseveró que, “El Señor me mandó ángeles y todo anoche y me rodearon, y me curaron. Tengo ese testimonio que darle y no soy cristiano”, sostuvo el paciente.

Casos similares se reportaron en México y Reino Unido donde dos personas también sufrieron traumas en la zona intima por tres días. Uno de ellos por sufrir un accidente con su motocicleta y otro por ingerir una sustancia como estimulante sexual que comúnmente es usado en animales para incitarlos a la inseminación.