Un hombre que escondía un sórdido secreto bajo la imagen de un respetado jubilado que profesaba la religión mormona podría ser enviado a prisión por el resto de sus días luego de ser investigado por casos de pedofilia contra más de una docena de niños de la ciudad de Newcastle Crown, Reino Unido.

Thomas Reed de 87 años fue acusado de atentar sexualmente contra 10 menores de edad a quienes llevaba a su casa con la promesa de prestarles sus binoculares.

Una de las víctimas declaró que Reed abusó de ella en varias ocasiones cuando tenía 9 años y para mantenerla callada le ofrecía dulces.

El anciano ya había sido denunciado en anteriores oportunidades por ataque sexual contra otros jóvenes en la década de 1970 y 1980, según informó el tribunal de Newcastle.

Actualmente, Reed se encuentra purgando prisión desde hace 18 años y se espera que el juez extienda su condena a cadena perpetua. El juez Christopher Prince le dijo al investigado que podría haber evitado la posibilidad de morir en prisión si hubiera confesado lo que había hecho años atrás.

"El hecho de que no haya hecho tal elección no puede llevarlo a esperar que reciba algún grado de clemencia para reflejar esa elección. Si mueres bajo custodia, es el resultado de tu decisión de no admitir tu ofensa hace años", dijo el juez.

El magistrado agregó que, durante su declaración, Thomas no mostró ningún tipo de arrepentimiento ni remordimiento por su comportamiento pasado.

“Permaneces centrado en tus propias necesidades y cuando te preguntaron si repetirías los mismos errores, dijiste que lo harías si te hacía feliz, mientras negabas los delitos de los que te has declarado culpable”, indicó Prince.

Durante su declaración, uno de los niños víctimas del jubilado dijo que el sujeto lo llevó a su casa con la promesa de dejarlo ver con sus binoculares, sin embargo, mientras los usaba para mirar el horizonte, Reed lo agarró por la espalda y lo agredió violentamente.

La fiscal Christine Egerton afirmó que una segunda víctima fue abusada unos 15 años más tarde cuando tenía entre 9 y 11 años y Reed tenía 67 años. Años después, le contó a su novio lo que sucedió y presentó una denuncia a la policía. Mientras tanto, la primera víctima, que había luchado durante toda su vida con lo que le había sucedido, también se había puesto en contacto con las autoridades.

El tribunal escuchó que Reed fue condenado por dos cargos de agresión indecente en 1979, cuando solicitó que se tomaran en consideración 18 delitos similares. En 1981 también fue encarcelado durante seis meses por mantener relaciones sexuales con una niña de 15 años.