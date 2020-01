El dolor de Jorge González: su esposa y sus 5 hijos fueron “decapitados” por secta religiosa

Jorge González (39) no puede lidiar con el sufrimiento. Sentado en un hospital de Panamá, cuenta que su familia fue “sacada” el último lunes por miembros de la secta “La Nueva Luz de Dios”.

Él se encontraba trabajando en el huerto, donde cultiva yuca, ñame y arroz.

Nunca más los volvió a ver. Su esposa y sus 5 hijos, según autoridades, fueron amarrados con la Biblia, palos y machetes hasta ocasionarles la muerte.

“Los decapitaron”, señala Jorge González. “Busqué auxilio con las autoridades, pero no me respondieron. Al no responderme, perdí todo”.

El indígena contó que también ayudó a sacar a su niña de cinco años, que sufrió golpes en el cuerpo y a su hijo de siete. Otro de sus hijos (15) también trató de escapar de la tortura.

Los integrantes de “La Nueva Luz de Dios” están acusados de sacrificar, torturar y matar a siete personas, cuyos restos fueron encontrados en una fosa común en la comunidad de Terrón, en la comarca Ngäbe Buglé, una zona indígena montañosa de difícil acceso al oeste de Panamá.

Este viernes, el juez Rafael Baloyes decretó la “detención provisional a nueve personas, imputadas por el delito de homicidio agravado, femicidio y privación de libertad”, informó el Órgano Judicial en su cuenta de Twitter.

La decisión fue tomada durante una audiencia realizada en la ciudad de Changuinola, capital de la provincia caribeña de Bocas del Toro, 329 kilómetros al noroeste de Ciudad de Panamá.

Los indígenas asesinados en Panamá son seis niños de entre 1 y 17 años y una mujer embarazada, madre de cinco de los menores ejecutados.

“Todos tenían indicios fehacientes de que fueron golpeados, tenían traumas contundentes en el abdomen, glúteos, extremidades y en la cabeza”, señaló el magustrado.

Algunas de las víctimas habrían sido llevadas al rancho convertido en iglesia de manera forzada el pasado sábado. Una día después, de acuerdo a los testimonios citados por los medios, la madre fue asesinada delante de sus hijos, que luego fueron ultimados ante todos los presentes.

Una tortura “en nombre de Dios”

Las ejecuciones, agregaron, se produjeron porque "Dios lo había ordenado" para "sacar el demonio".

Los cuerpos de los indígenas fueron enterrados en hamacas y amarrados, y en el momento de su descubrimiento estaban en avanzado estado de descomposición, según los testimonios.

"Yo no evidencié ninguna muestra de arrepentimiento en ninguno de ellos. Estamos hablando de un delito de femicidio, homicidio, privación de libertad y nosotros como ministerio público vamos a conseguir la mayor condena en este caso", añadió Baloyes.

Riguroso control ante tragedia en Panamá

La policía reforzó este viernes la seguridad de la comunidad donde fue hallada la fosa en Panamá.

El dispositivo busca "darle seguridad y tranquilidad a esa humilde población que en estos momentos se mantiene aterrorizada", dijo el comisionado Enrique Martínez.

Los agentes también realizarán patrullajes “el tiempo que sea necesario” para obtener información sobre algunas iglesias y determinar si existen otras sectas en el área, según Martínez.