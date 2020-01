Mujer depende de la donación de sangre de los hombres para no perder la vista

La mujer de 39 años natural de Bristol, Inglaterra, sufre el síndrome de Sjogren, un trastorno autoinmune que ataca a las glándulas lagrimales y le produce dolorosas úlceras en las córneas. Para mantener la visión, sus ojos deben recibir un tratamiento con suero elaborado a partir de sangre particularmente masculina.

Esto se debe a que la sangre de los varones contiene más hierro que el de las mujeres, información valiosa para los pacientes que dependen de transfusiones constantes para seguir viviendo.

PUEDEN VER Adolescente fue abusada sexualmente en el baño de un centro asistencial donde estaba internada

A diferencia de los hombres, las mujeres producen anticuerpos durante el embarazo, lo que provoca que su sangre no se pueda usar para elaborar otros productos o para transfusiones especializadas, como las integrales en los bebés recién nacidos.

La vista de Daniels comenzó a deteriorarse de manera grave, lo que ocasionó un desorden en sus actividades cotidianas. Al principio sintió picazón en los ojos y con el transcurrir de los días se convirtió en dolor. “En el transcurso de cuatros semanas, pasé de tener una vista normal a estar completamente a oscuras”, contó al medio BBC.

“Y para empeorar las cosas, ocurrió durante la época navideña, por lo que (los servicios de salud) no me pudieron atender tan rápido. Me preocupaba perder mi carrera y no poder ver crecer a mi hija”, agregó la mujer afectada por el síndrome.

PUEDEN VER Paradisíaca isla solicita a dos amigos para vivir gratis y convertirla en un destino turístico

Así que, buscando alternativas para tratarse, intentó con un suero elaborado a base del plasma de sangre donada por varones y los resultados fueron favorables. “Ahora solo puedo ver gracias a los hombres que donan sangre, la cual se usa para extraer un suero que personas como yo se ponen en sus ojos cada hora”, indicó.

El síndrome de Sjogren perjudica partes del cuerpo que producen fluidos corporales como las lágrimas y la saliva. Las mujeres que tienen entre 40 y 60 años son más frecuentes de padecer este trastorno. En la actualidad no existe cura para esta enfermedad.