Delincuentes asesinan a un joven y son captados celebrando después del crimen [VIDEO]

Williams Haines, de 18 años y su cómplice de 17, cometieron un crimen el 26 de junio del año pasado, cuando asaltaron y asesinaron a un joven llamado Yusuf Mohamed en Londres, Inglaterra.

Luego de un juicio en el Tribunal de Old Bailey fue declarado culpable de asesinato y posesión de arma. Su cómplice fue absuelto por el crimen, pero había admitido delito de homicidio involuntario y tener un cuchillo, según recoge el portal The Sun.

La víctima estaba caminando por una carretera con unos amigos, cuando fue atacado por los delincuentes, ambos con armados con cuchillos.

El fiscal a cargo del caso, Bill Jones mencionó: “De repente y sin ninguna razón obvia, los dos acusados cruzaron el camino hacia Yusuf y sus amigos. El joven no tuvo tiempo de huir, no tuvo tiempo de hacer nada para protegerse. A diferencia de sus atacantes, no llevaba arma. No tenía ninguna posibilidad”.

Haines lo alcanzó y arremetió contra su víctima apuñalándolo en el corazón. Jones mencionó que al ver al joven arrastrándose en el piso, el cómplice sacó su cuchillo y lo siguió apuñalando en las piernas mientras ya estaba indefenso.

Una cámara de seguridad, estaba posicionada justo en la zona donde ocurrió el asalto, y pudo captar a los delincuentes ‘chocar los puños’ a manera de celebración por haber logrado su cometido.

El asesino confirmó ser él a quien se ve en el video, pero asegura que no recuerda nada del incidente debido a que había estado bebiendo ese día, por lo que no tenía claro qué era lo que había sucedido.