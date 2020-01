México: conoce al ‘Güero’, el perro que cena en un KFC

Desde hace unos días un particular comensal visita un restaurante KFC ubicado en la colonia de San Pablo de las Salinas en México. Se trata de el ‘Güero’ un perro de la calle de color amarillo que todas las noches espera pacientemente su cena en las afueras del recinto.

Su historia ya es viral en Facebook gracias a la difusión que hizo un fan page llamado Solovino, un espacio dedicado a la defensa de los animales.

De acuerdo con los testimonios de la gerente del KFC, la historia del Güero inició cuando una noche el can fue a pedir alimento y los trabajadores no dudaron en brindárselo. Desde ese momento el animal no ha dejado de llegar al local de comida rápida para recibir su menú.

No obstante, no todo es alegría para el ‘Güero’ y es que pese a la nobleza y cariño que lo caracteriza; este presenta un golpe en una de sus patas por lo que se esta buscando algún veterinario con un gran corazón para que pueda aliviar su dolencia.

KFC se expande en tierras mexicanas

Desde hace 56 años KFC llegó como parte de la expansión de la marca fuera de Estados Unidos. La primera sucursal que abrieron en tierras mexicanas fue en Monterrey estado de Nuevo León, dando inicio a un modelo de espacios marcados por el color rojo y blanco y áreas de recreación para los niños.

Desde el 2019 la marca busca ampliar su expansión es por ello que Premium Restaurant Brands, el propietario de KFC en el país azteca, ha puesto en marcha una remodelación de todos sus restaurantes presentes en todo México. Asimismo han anunciado la apertura de cerca de 40 nuevos locales por año durante los próximos ocho años.