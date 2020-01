Estados Unidos asegura que ‘’Venezuela no tiene razón para estar en crisis’’

La crisis en Venezuela es un tema en la agenda de Estados Unidos, debido a que millones de personas tuvieron que emigrar a causa del régimen de Nicolás Maduro, que ha dejado prácticamente en ruinas al país petrolero.

Mauricio Claver-Carone, director para la región del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. detalló que su país mantendrá su apoyo a los movimientos de transición y criticó férreamente al mandatario chavista.

‘’EE.UU es la economía más dinámica y de ella se deberían beneficiar, primero, el pueblo de los EE.UU, y en segundo lugar, nuestros vecinos, que deberían ser nuestros primeros y principales socios’’, resaltó el funcionario de Donald Trump en una entrevista a EFE.

En cuanto al rol de Nicolás Maduro en Latinoamérica, el político de Washington resaltó que ‘’el éxodo y la ingobernabilidad es culpa suya’’.

‘’Venezuela no tiene razón para estar en crisis, tienen todos los recursos del mundo y debería ser uno de los países más exitosos de la región. Nosotros tenemos claro, como lo tiene claro el pueblo venezolano, que hasta que Maduro no salga del poder esa situación no se va a aliviar’’, enfatizó.

''China solo trae deuda y corrupción''

Los vínculos de China en Latinoamérica no gozan de la aprobación de Estados Unidos, y resaltó que países como Ecuador, Bolivia y Perú ‘’tuvieron relaciones comerciales innaturales’’ con el gigante asiático gobernado por Xi Jinping.

‘’Al fin y al cabo, lo visto de China son los peores hábitos del pasado. Dependencia, deuda y corrupción, eso es lo que ha traído al Hemisferio Occidental, cosas del siglo XX que fue un siglo perdido para América Latina’’, recalcó el representante de Donald Trump.