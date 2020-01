La madre de la adolescente de 19 años, que fue abusada sexualmente por un adolescente de 16, en un hospital municipal de la ciudad de General Juan Madariaga de la provincia de Buenos Aires en Argentina, se manifestó ante este delito.

La mujer, que no fue identificada, habló mediante un enlace telefónico con Crónica HD y señaló: “Mi hija tiene un tratamiento con su psicóloga y psiquiatra. Dentro del hospital había varios chicos menores internados, pero eran delincuentes. El que cometió esta atrocidad es un muchacho que estaba alojado en el nosocomio por atacar a un policía con un cuchillo”.

Además, la madre indicó cómo se dio el abuso sexual: “Él la llamó para decirle algo y cuando ella ingresa a la habitación del chico, la mete al baño y la viola. A pesar de los gritos, las enfermeras no acudieron a ayudarla. La única orden del médico fue que una ginecóloga le dé una pastilla del día siguiente”.

La madre de la víctima también señaló que su hija se encuentra “muy nerviosa”. “Me dice: ‘Mamá no quiero acercarme al hospital’. Hoy se ha bañado tres veces. Trato de no interrumpirla y conversar más con ella, pero me dice que no quiere vivir y que no soporta nada”, afirmó.

El citado medio señaló que, el mismo día que el joven de 16 años abusó sexualmente de la muchacha, robó y los agentes policiales lo capturaron.

Cabe recalcar que la víctima se encontraba en el centro de salud, debido a que tenía una cita con el médico por el trastorno de bipolaridad que padece.