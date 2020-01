Esta tarde, el periodista, Héctor de Mauleón, denunció que dejaron una amenaza debajo de la puerta de su casa.

El también columnista del diario El Universal de México, no dudo en publicar en su cuenta de twitter la fotografía del mensaje escrito a mano y que llevaba la fecha de hoy (16 de enero).

“De Mauleón sabemos dónde te escondes”, se lee en el anónimo.

El periodista detalló -en la misma red social- que las intimidaciones hacia él no cesan desde hace cinco años; sin embargo, dijo que esta es la primera vez que una de ellas llega hasta la puerta de su domicilio. El hombre de prensa agregó que lo sucedido “no se va a quedar así” y que seguirá denunciado más irregularidades.

De inmediato, el Mecanismo de Protección Integral de la Ciudad de México ha respondido al periodista ofreciéndole su disposición para atenderlo, lo mismo hizo la Fiscalía Capitalina.

Por su parte el embajador de Estados Unidos de América en México, Christopher Landau, expresó su solidaridad con el hombre de prensa.

“Mi solidaridad total. Aún que no siempre lo parezca, los buenos somos más, y más fuertes, que los malos. La base de la civilización es poder estar en desacuerdo con alguien sin amenazarlo. No he tenido el privilegio de conocerle, pero le mando un fuerte abrazo”, dijo el diplomático estadounidense.

Las amenazas contra De Mauleón datan desde el año 2016 en el desarrollo de su ejercicio periodístico y las investigaciones que hacía contra el crimen organizado. Tres años después las provocaciones anónimas también llegaron, pero a su correo electrónico.