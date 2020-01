Sin remordimiento. Un hombre llegó a las puertas de un canal de televisión en la India y confesó un terrible crimen que dejó en estado de ‘shock’ a reporteros, camarógrafos y público en general. “La estrangulé, luego me encontré un cuchillo y le di con él”.

Con total sangre fría, el sujeto reconoció a nivel nacional que estranguló y degolló a su pareja porque ‘supuestamente’ había iniciado una nueva relación. De esa manera, el homicida intentó justificar su escalofriante crimen: “Nos alteramos tanto que al final la asesine”.

Mientras la entrevista se desarrollaba en el set de televisión, la policía iba en camino para capturarlo. “¿Mataste a la chica?”, le pregunta un colaborador, a lo que él responde con un “sí”.

Además, reconoció haber matado a su expareja en 2010; sin embargo, esta doble confesión no sería fruto del remordimiento: “La policía ha detenido a mis padres y ellos no saben nada”. El hombre solo cuenta la verdad para exculpar a sus progenitores y no involucrarlos en sus escalofriantes crímenes.

Entre tanto, la policía de la India llegó al estudio y detuvo al asesino para trasladarlo a la comisaría más cercana.