Un hombre sordo llamado Yaroslav Suris demandó al sitio web de pornografía, Pornhub, por no incluir subtítulos para personas como él y aquellos que tienen discapacidad auditiva.

El demandante alega que la plataforma más popular para adultos va en contra de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Por eso, Suris sostiene, según TMZ, que las personas con problemas de audición no pueden comprender las conversaciones que se llevan a cabo en los vídeos de Pornhub y, es por eso, que se ha perdido en algunos de los diálogos de estos clips.

Asimismo, dijo que no le molestaría pagar más dinero por el servicio premium, pero cree que no vale la pena porque no agregan subtítulos. Incluso, el afectado escribió el nombre de varios títulos de videos que intentó ver sin éxito alguno. Uno de ellos se titulaba “Policía sexy consigue que hable el testigo”.

Yaroslav Suris además de demandar a Pornhub por lo ya mencionado, ha decidido acusarlo por daños y perjuicios. La compañía no se quedó callada, ya que su vicepresidente, Corey Price declaró al diario lo siguiente:

“Entendemos que Yaroslav Suris está demandando a Pornhub por afirmar que hemos denegado el acceso a nuestros videos a personas sordas y con problemas de audición. Aunque generalmente no comentamos sobre demandas activas, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que tenemos una categoría de subtítulos”