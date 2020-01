Una mujer, que mató a su esposo al envenenar sus bebidas, recibió 25 años de prisión, luego que haya admitido el delito que cometió en julio del 2018 en el estado de Carolina del Sur en Estados Unidos.

La asesina, identificada como Lana Clayton de 53 años, aceptó que le puso gotas para ojos en las bebidas de su esposo, debido a que el sujeto era abusivo. Ella también señaló que nunca tuvo la intención de matarlo, solo quiso incomodarlo.

Clayton fue acusada de asesinato, pero aceptó un acuerdo de homicidio voluntario y manipulación de comida, según informó Sky News.

Las autoridades determinaron que el hombre tenía un alto nivel de tetrahidrozolina química, luego que le hayan hecho una prueba toxicológica.

Además, el diario The Heral comunicó que la mujer no tuvo condenas previas y no fue arrestada hasta antes del asesinato.

Durante la audiencia, la defensa de Lana Clayton, señaló que fue abusada cuando era niña en una base militar y sufría de un trastorno de estrés postraumático. Ella intentó suicidarse en agosto del 2018.

Asimismo, la mujer indicó que fue abusada constantemente por su esposo, porque “la golpeó, la pateó y estranguló” en sus cinco años de matrimonio. Los fiscales del caso también señalaron de un incidente que sucedió en el 2016, cuando Clayton disparó con una ballesta a su esposo en la cabeza; pero ambos afirmaron que fue un accidente.

La asesina llegó a disculparse con la familia de su esposo en la audiencia y afirmó: “Permití que estas emociones me hicieran hacer algo en cuestión de segundos de lo que siempre me arrepentiría”.