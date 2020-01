Por primera vez desde que sufre esta enfermedad, Ayanna Pressley, congresista del estado de Massachusetts, Estados Unidos, contó en una entrevista con The Root que sufre de alopecia y no tuvo miedo en enseñar su cabeza totalmente calva. “Quiero ser liberada del secreto y la vergüenza que ese secreto conlleva”, dijo.

Durante la entrevista, Pressley reveló que en el otoño empezó a darse cuenta de las manchas en su cabello. Además, llegó al punto en el que todas las mañanas despertaba con mechones de cabello en su almohada.

PUEDES VER Estados Unidos ratificó el TLC con México y Canadá

“Todas las noches estaba empleando todas las herramientas en las que me habían educado y entrenado durante toda mi vida. Como mujer negra porque pensé que podía detener esto. Envolví mi cabello. Llevaba un gorro. Dormí en una funda de almohada de seda”, contó la congresista, quien en 2018 se convirtió en la primera mujer negra elegida para el Congreso por Massachusetts.

“Y, sin embargo, y aún todas las mañanas, a las que me enfrenté con temor, no quería ir a dormir porque no quería que llegara la mañana donde me quitaría el sombrero y la envoltura y me encontrarían con más pelo en el fregadero y una imagen en el espejo de una persona que cada vez se sentía más extraña para mí”, agregó.

La congresista le contó a The Root que un día antes de que la Cámara de Representantes votara para realizar un juicio político a Donald Trump, la última parte de su cabello se cayó.

“No tuve el lujo de llorar lo que se sintió como la pérdida de una extremidad. Fue un momento de transformación que no elegí”, contó.

PUEDES VER Perra pare ocho cachorros y uno de ellos nace de color fluorescente [FOTOS]

En las imágenes, se observa cómo la congresista Pressley admite que está “haciendo las paces” con su enfermedad, pero que aún no alcanza ese punto.

“Estoy muy temprano en mi viaje de alopecia. Pero estoy progresando todos los días. Y es por eso que estoy haciendo esto hoy. Se trata de poder. Se trata de la aceptación. Es tan interesante para mí que en este viaje, lo que más me diferencia de mí es cuando estoy usando una peluca", confesó.

Cuando finalizaba la entrevista, Ayanna Pressley dijo que ha experimentado con muchas pelucas, las cuales algunas tienen hasta nombres como “Flotus” y “OG”.