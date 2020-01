El término ‘Pizzagate’ nuevamente está causando revuelo en las redes sociales luego que Justin Bieber lanzara su nueva canción ‘Yummy’, en el que según los internautas, lanza señales sobre las redes de pedofilia en el que están envueltos personas muy poderosas.

Según la revista Time, el ‘Pizzagate’ cobró notoriedad en 2016, cuando un hombre entró armado a una pizzería para investigar que en ese lugar se estaban llevando a cabo abusos y pedofilia. Todos ellos dirigidos por Hillary y Bill Clinton.

¿Qué es el ‘Pizzagate’?

El ‘Pizzagate’ es una teoría conspirativa que fue viral en 2016 durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No obstante, fue desmentida por varias organizaciones, incluido el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia en Washington, lugar donde surgió.

Claramente se trataba de una fake news, pues fanpages y páginas webs aseguraban que la pizzería Comet Ping Pong de Washington era el lugar donde se desarrollaba una presunta red de pedofilia ligada a Hillary Clinton, quien en ese entonces era candidata demócrata en las elecciones presidenciales 2016.

La conspirativa surgió a raíz de que un hombre de 28 años llamado Edgar Maddison Welch llegó armado el 4 de diciembre de 2016 al local de pizzas y disparó sin causar heridos, con el objetivo de salvar a niños que eran víctimas de depredadores sexuales. Dicho hecho hizo que se generaran diversas hipótesis, entre ellas que Clinton se encontraba involucrada en este delito.

AP informó que, de acuerdo a la Policía, Welch llegó conduciendo hasta el restaurante para investigar el rumor de que supuestamente el jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, y otros dentro de Washington tenían a niños trabajando como esclavos sexuales de ese negocio.

Los agentes afirmaron que el hombre hizo varios disparos con un fusil de tipo militar, pero al darse cuenta que no había evidencia alguna, se rindió pacíficamente.

“Siento todo lo que he causado. Solo quería hacer algo bueno y salió mal”, dijo en ese entonces el acusado The New York Times tras ser condenado en 2017 a cuatro años de prisión.

Origen del ‘Pizzagate’

Los que creen en el ‘Pizzagate’ consideran que el término hace referencias a la pizza y al queso (cheese), palabras clave para porn (porno) y child (niño), en correos infiltrados de Podesta, los cuales fueron publicados por WikiLeaks.

Desde la década de 1990, esta teoría conspirativa ha sido asociada con Hillary Clinton, según Michael Barkun, autor del libro A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America (Una cultura de la conspiración: visiones apocalípticas en el Estados Unidos contemporáneo).