Christopher Tolkien, tercer hijo del popular autor J.R.R. Tolkien, falleció durante la madrugada del miércoles a la edad de 95 años. El también escritor dedicó gran parte de su vida a editar las obras del creador de “El Hobbit” luego de que este muriera en 1973. La noticia fue confirmada por la organización ‘Tolkien Society’ que se encarga de difundir las obras de este mágico universo.

A través de un comunicado, destacaron la labor que realizó Christopher Tolkien por mantener vivo el legado de su padre a lo largo de los años. “Luego de la muerte de J.R.R. Tolkien, él se convirtió en el literato ejecutor de sus obras y se dedicó a editar y difundir aquellas que quedaron sin ser publicadas. Empezó con ‘The Silmarillion’ en 1977 y culminó con ‘The Fall of Gondolin’ en el 2018”, fue parte del mensaje compartido en sus redes sociales.

Fue también él quien plasmó el mundo ficticio de “El Señor de los Anillos” en distintos mapas que ayudaron en la comprensión de estas historias. Pero, durante su trayectoria profesional, además de su compromiso con las obras de su padre, Christopher Tolkien realizó investigaciones propias en las que destaca su traducción del clásico islandés ‘The Saga of King Heidrek, the Wise’ y ‘The Battle of the Goths and the Huns’.

De acuerdo a algunos medios locales, el académico habría sido ingresado a un hospital de Francia por encontrarse delicado de salud. Sin embargo, hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte.

En contra de las películas de Peter Jackson

Christopher Tolkien fue entrevistado en el 2012 por el medio francés “Le Monde” y se animó a opinar sobre la trilogía desarrollada en base a la saga de “El Señor de los Anillos” durante el 2001 y 2003. En aquella ocasión él hijo de J.R.R. Tolkien afirmó que habían “destripado el libro” para convertirlo en “películas de acción”.