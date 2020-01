Un nuevo caso de inseguridad ciudadana se registró el pasado martes en un local, ubicado en Arenales 3000, en Buenos Aires, Argentina, alrededor de las 21 horas. Un feroz delincuente se hizo pasar como cliente para ingresar a la tienda y exigirle al cajero toda la ganancia del día.

“Estoy trabajando. No te hagas matar al pedo, dame la plata”, fue la escalofriante advertencia que hizo el delincuente al empleado para que le entregara todo el dinero de la caja registradora.

Gracias a la cámara de seguridad instalada en el lugar, se logró observar cómo el ladrón llevaba un arma en la cintura, se la mostró al empleado para amedrentarlo y luego, le entregó su mochila para que lo llenara con las ganancias del día.

Embargada de miedo, la víctima cumplió las órdenes y el delincuente se terminó dando a la fuga con 8 mil pesos (400 soles). El feroz robo que se registró en Barrio Norte, Argentina, intervino la Fiscalía Criminal y Correlacional Nº61, a cargo del Dr. López Perrando Secretaría Única de la Dra. Garellos.

Otro insólito robo

Un peculiar robo se registró en un grifo de Bahía Blanca, Argentina, donde un delincuente robó alrededor de 9 mil pesos (500 soles) de la caja registradora, pero antes de escapar le pidió al empleado que le “diera un abrazo” y le invitara cigarrillos. Además, le dijo: “Estoy re duro, perdón”.

El empleado detalló el tenso episodio: “Apareció caminando, me amenazó con el arma y me pidió la plata (…) antes de irse me pidió un abrazo para que termine todo bien, por lo que se lo di y después se fue”, finalizó.