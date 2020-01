Encontró $36 millones en cheques, los devolvió y lo ‘premiaron’ con una palana

Esta es la historia de un argentino que encontró 36 millones de dólares abonados en cheques, buscó a los dueños y recibió una palana como recompensa.

El último lunes por la tarde, cuando se dirigía de la ciudad de Rafaela a Santa Fe (Argentina), Luis Spahn (50) encontró un fajo de papeles amarrados con un elástico rojo. Estaban en plena carretera (ruta 70), muy cerca de una rotonda.

Luis Spahn bajó para recogerlos: se trataban de unos cheques cuyo monto sumaba 36 millones de dólares. Como creyó que se trataba de un robo, subió de inmediato y continuó.

“Revisé los tres primeros y no correspondían a ningún banco de acá, entonces creí que serían robados. Quería sacármelos de encima y no caer en problemas”, contó Spahn a La Nación de Argentina.

Luis Spahn reconoció que pertenecían a una empresa de herramientas que opera en la zona. En realidad se le habían caído a un trabajador al salir de las oficinas de la empresa.

“Contactamos con la apoderada de los cheques y los llevé. Eran entre 25 y 30, los sumé para saber exactamente cuánta plata había y que no haya confusiones”, recordó.

Así llegó a la empresa, los devolvió y le preguntaron si le hacía falta alguna herramienta para ‘premiar’ su honestidad.

“Como no quise pedir nada, me trajeron una pala. No me sirve porque vivo en un departamento, pero tampoco me interesa, no esperaba nada a cambio", apuntó.

El Código Civil de Argentina establece que una persona que devuelve un objeto perdido debe recibir como recompensa al menos 10% de lo que cuesta dicho objeto.

Luis Spahn, que es subcontratado en Telecom y además anima fiestas, aprovechó la exposición mediática para solicitar su continuidad en la compañía de telecomunicaciones.

Según contó a TN Noticias de Argentina, su puesto se encuentra en riesgo.

“Unificaron Telecom con Cablevisión, así que si hay algún directivo de la empresa que esté viendo, por favor, soy el único técnico que queda acá con los grandes clientes, necesito pasar a planta interna”, dijo.